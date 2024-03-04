В Одессе растет число погибших в результате ночной атаки РФ

Количество погибших в результате российской атаки на Одессу в ночь на 2 марта выросло до 12 человек. Такие данные Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привела вечером воскресенья, 3 марта. Поисково-спасательные работы на завалах девятиэтажного дома в спальном районе города завершены, указало ведомство.

Пятеро из погибших дети, самому младшему - четыре месяца, отметили в ГСЧС. Третье марта объявлено в Одесской области днем траура. При этом в течение дня на связь вышли несколько человек, внесенные в перечень тех, кто мог оказаться на месте удара, добавили в ведомстве.