В Одессе после ракетного удара возникли перебои с энергией

Российские войска рано утром в среду, 24 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В результате удара взрывной волной были повреждены около 30 домов, в них выбило стекла, в некоторых обвалились потолки. Кипер написал об одной пострадавшей 43-летней женщине - ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Издание "РБК-Украина" сообщило, что после взрыва в части города пропало электричество.