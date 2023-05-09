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В Одессе из-за обстрелов в ночь на понедельник сгорел склад Украинского Красного Креста. На территории площадью в тысячу квадратных метров хранилась гуманитарная помощь. Она была полностью уничтожена.
Gaisras Odesoje
Gaisras Odesoje
© Reuters / Scanpix

Также, как сообщает Красный Крест, в Николаевской области повреждён мобильный госпиталь. Часть медицинского оборудования и мебели восстановлению не подлежит.

Деятельность Одесского отделения Красного Креста Украины в области гуманитарной помощи приостановлена.

В ночь с 7 на 8 мая российские войска атаковали Одессу и область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Сообщается, что было проведено восемь пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Столица Украины Киев подверглась атаке дронов-камикадзе "Шахед". Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов.

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Радио Свобода
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