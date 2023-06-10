Согласно сообщению украинского оперативного командования "Юг", ночью Россия атаковала Одесскую область дронами "Шахед". Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в четырёх домах выбило стёкла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.

По информации Сил обороны юга Украины, над Одесской областью сбили восемь "Шахедов". Среди 26 раненых – трое детей и беременная женщина.

Также Россия атаковала ракетами побережье Одессы, сообщает "Юг". Две ракеты были сбиты – их обломками и взрывной волной повредило несколько частных дворов. Ранения получили три местных жителя.

Дроны атаковали и Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.

По сведениям воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по украинским объектам военной и критической инфраструктуры восемь ракет и 35 беспилотников. Сбить удалось две ракеты и двадцать дронов.

Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по пансионату на Арабатской стрелке. По его утверждениям, там находились эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атаки погибла женщина, в ударах он обвинил "заокеанских военных преступников" и "киевский режим". Мэр Мелитополя Иван Фёдоров, в свою очередь, написал, что в пансионате размещались российские военные и чиновники оккупационной администрации. Это уже второй подобный удар за последние сутки, накануне, по сообщениям украинских источников, был поражён пансионат, где размещались российские военные.

Также глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром были сбиты баллистические ракеты, запущенные украинской армией. По его словам, жертв и пострадавших нет.