"Больше никаких грязных бордюров, неуправляемых пространств или наглого рытья нор. В городе новый шериф. Мы вышлем этих крыс прочь", — заявила Корради. Она рассказала, что несколько лет помогала министерству образования в борьбе с крысами в 120 школьных зданиях в Бруклине, Манхэттене и Бронксе.
"Благодаря этим усилиям почти 70% школ с постоянными проблемами с крысами достигли своих целей", — отметила женщина. В новой должности она будет зарабатывать по 155 тысяч долларов в год.
О том, что в Нью-Йорке появилась вакансия директора по борьбе с крысами, стало известно в конце прошлого года. Кандидату, который успешно пройдет отбор, пообещали зарплату в размере 120–170 тысяч долларов в год.
В итоге власти города получили в первые две недели 900 откликов, часть из которых была отправлена от имени кошек и собак.
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