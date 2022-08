Как передают мировые агентства, Рушди готовился выступить с лекцией в одной общественной организации в местечке Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.

По данным агентства Франс Пресс, полиция сообщает, что нападавший ударил Рушди ножом.

Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.

В соцсетях распространяются видео первых секунд после нападения на Рушди.

When Salman Rushdie was stabbed in New York . #SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU

Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотокуа и на вертолете увезли в больницу. Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею.

Очевидец происшествия, Карл Ливен, сказал Би-би-си, что нападавший ударил Рушди несколько раз.

"Через пару минут после начала утренней программы с обычными объявлениями, с рассказом ведущего о регламенте, о том, кто будет на сцене с гостем и так далее, кто-то ворвался на сцену сзади и несколько раз ударил Салмана Рушди ножом. Все случилось так быстро. Мы тут в нашей общине совершенно потрясены", — сказал Карл Ливен.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.