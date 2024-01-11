В Новосибирске сотни домов остались без тепла из-за аварии

Аналогичные аварии в последние недели произошли в нескольких российских регионах. Наибольший резонанс получило ЧП на теплотрассе в Подмосковье в начале января, в результате которого в Подольске без отопления остались около 20 тысяч человек. По словам жильцов, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла на фоне морозов в европейской части России. Власти Подольска в тот же день ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.Уголовное дело из-за отключения отопления в подольском микрорайоне Климовск возбуждено 7 января, а позже был задержан вице-мэр Подольска.