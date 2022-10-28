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Пентагон опубликовал новую Национальную стратегию обороны. В свете российского нападения на Украину Россия в ней названа "острой угрозой". Однако большее значение в долгосрочной перспективе в стратегии придается Китаю.
В новой оборонной стратегии США Россия названа "острой угрозой"
© AP / Scanpix

"В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам на долгом временном отрезке. Однако российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу", - объяснил различие на брифинге в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.

"Министерство [обороны] будет поддерживать мощное сдерживание российской агрессии против жизненных интересов США, в том числе наших договорных союзников", - подчеркивается в стратегии.

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И Россия, и Китай угрожают США как обычными, так и ядерными вооружениями. При этом "к 2030 года Соединенные Штаты впервые в своей истории будут противостоять двум крупным ядерным державам как стратегическим соперникам и потенциальным противникам", отмечается в документе, что подразумевает, что в Пентагоне не считают вероятным скорый выход России из игры.

Одновременно со стратегией обороны Пентагон опубликовал новую версию ядерной доктрины, и в ней указывается, что американский ядерный арсенал призван сдерживать как ядерные, так и неядерные атаки со стратегическими последствиями.

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bbcrussian.com

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