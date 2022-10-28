В новой оборонной стратегии США Россия названа "острой угрозой"

"В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам на долгом временном отрезке. Однако российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу", - объяснил различие на брифинге в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.
"Министерство [обороны] будет поддерживать мощное сдерживание российской агрессии против жизненных интересов США, в том числе наших договорных союзников", - подчеркивается в стратегии.
И Россия, и Китай угрожают США как обычными, так и ядерными вооружениями. При этом "к 2030 года Соединенные Штаты впервые в своей истории будут противостоять двум крупным ядерным державам как стратегическим соперникам и потенциальным противникам", отмечается в документе, что подразумевает, что в Пентагоне не считают вероятным скорый выход России из игры.
Одновременно со стратегией обороны Пентагон опубликовал новую версию ядерной доктрины, и в ней указывается, что американский ядерный арсенал призван сдерживать как ядерные, так и неядерные атаки со стратегическими последствиями.
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