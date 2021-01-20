Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом сохранит давление с целью сорвать достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2". С этой целью Белый дом будет использовать "любой убедительный инструмент", пообещал будущий госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 19 января, в Конгрессе.
По словам Блинкена, эти меры произведут впечатление на все страны, включая Германию. Байден полностью согласен с конгрессменами в том, что "Северный поток-2" - плохая вещь, сказал будущий глава американского внешнеполитического ведомства.
США выступают против "Северного потока-2", заявляя, что из-за нового газопровода Европа станет еще более зависимой от российского газа. При этом США хотят продавать Европе собственный газ. 19 января администрация уходящего президента США Дональда Трампа ввела в силу санкции против российской компании KVT-RUS - оператора судна-трубоукладчика "Фортуна".
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