”Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей”, — сказал Стремоусов агентству.
Представитель ”новой администрации” заявил, что Херсонская область уже сотрудничает с Россией. ”Мы… чувствуем себя как одно единое целое с регионами России”, — заявил он.
Кроме того, представитель ”новой администрации” сообщил, что Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи. По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден в 1803 году.
6 мая секретарь генсовета ”Единой России” Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что ”Россия здесь навсегда”. При этом он попросил не ”забегать вперед” с вопросом о статусе области, подчеркнув, что его ”в любом случае определят жители”.
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