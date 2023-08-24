В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция

Норвежская энергетическая компания Equinor совместно с партнерами открыли крупнейшую в мире плавучую морскую ветроэлектростанцию Hywind Tampen.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ветровая электростанция должна поставлять электроэнергию к окружающим нефтегазовым платформам.

"Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, закрепленных на плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну, а не к океанскому. Эксперты отрасли считают, что новая технология может использоваться и на больших глубинах, которые Equinor надеется разработать", - говорится в сообщении.

Мощность электростанции составляет 88 МВт, которые должны покрыть примерно 35% годовой потребности в электроэнергии для пяти платформ на нефтегазовых месторождениях Снорре и Гуллфакс в Северном море, примерно в 140 км от западного побережья Норвегии.