Как сообщило издание Dagbladet со ссылкой на местную полицию, на одежде моряков была нашита надпись "Россия" и российский триколор.
Издание отмечает, что 12 января россияне сошли на берег в Киркенесе и были оштрафованы при проведении иммиграционной проверки по статье 165 УК Норвегии, касающейся неправомерного использования униформы в общественных местах.
Прокурор Мартина Месло отметила в интервью изданию, что одежду моряков можно было принять за российскую военную форму, а это могло вызвать страх и дискомфорт у местного населения и у проживающих в городе украинских беженцев на фоне войны в Украине. Она напомнила, что российские суда считаются угрозой безопасности Норвегии, и им разрешено заходить только в три норвежских порта - Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.
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