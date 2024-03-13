В Нигерии похитители почти 300 детей требуют за них выкуп

Представитель семей похищенных сообщил агентству Reuters, что получил телефонный звонок от похитителей. По его словам, они выставили ультиматум: если в течение 20 дней после похищения деньги не будут переданы, все заложники будут убиты.

Около полусотни вооружённых людей напали 7 марта на школу в посёлке Курига на севере Нигерии и захватили в заложники более 300 учащихся в возрасте от семи до 15 лет. Некоторых из них позже отпустили, но как минимум 286 детей нападавшие увезли с собой. Директор школы заявил, что один человек был застрелен при попытке спасти школьников.