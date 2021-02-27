aA
Более 300 девочек похищены неизвестными боевиками из школы-интерната на северо-западе Нигерии.
Port Harkortas, Nigerija
Port Harkortas, Nigerija
© AFP / Scanpix

Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, в пятницу утром.

Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа.

Президент Мухаммаду Бухари осудил похищение, назвав его "бесчеловечным и абсолютно неприемлемым".

"Власти не поддадутся шантажу со стороны бандитов, которые нападают на невинных школьников ради огромных выкупов, - заявил он. - Наша главная цель - сохранить заложников живыми и невредимыми".

По словам президента, власти могут применить против бандитов "огромные силы", но есть опасения, что школьниц могут использовать в качестве "живых щитов".

На прошлой неделе в соседнем Нигере боевики похитили по меньшей мере 42 человек, в том числе 27 учеников. Они до сих пор не освобождены.

В 2014 году боевики из "Боко Харам" похитили 276 школьниц на северо-востоке Нигерии. Эта радикальная исламистская группировка выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

Но за последними нападениями, предположительно, стоят обычные бандиты.

Как это случилось?

Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени (в полночь по Гринвичу). Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.

"Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух", - рассказал Би-би-си очевидец.

Обезумевшие от горя родители собрались возле школы, некоторые из них отправились в джунгли искать своих дочерей, говорят свидетели.

Один из учителей сказал Би-би-си, что из 421 ученицы в школе остались только 55.

Для поиска похищенных в Джангебе направлены усиленные наряды полиции и воинские подразделения.

В ЮНИСЕФ заявили, что возмущены и опечалены очередным массовым похищением школьниц в Нигерии.

Чьих рук это дело?

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.

Вооруженные группы, действующие в штате Замфара, часто похищают людей с целью выкупа.

декабре прошлого года в соседнем штате Кацина боевики захватили более 300 мальчиков. Звучали предположения, что за похищением может стоять "Боко Харам", хотя эта группировка действует преимущественно в других штатах - в сотнях километрах к востоку.

Тогда предположения о причастности к похищению "Боко Харам" не подтвердились, и после переговоров детей отпустили.

Почему в Нигерии похищают школьников?

Комментирует корреспондент Би-би-си Мэйони Джонс

Всякий раз, когда боевики берут в заложники детей из школ на севере Нигерии, вспоминается массовое похищение девочек группировкой "Боко Харам" в Чибоке.

Подобные нападения случались и раньше, но они не получили широкой огласки и никогда не касались девочек.

Но всеобщее внимание, вызванное кампанией #BringBackOurGirls ("Верните наших дочерей"), показало вооруженным группировкам, что массовое похищение детей может стать верным способом давления на власти, в том числе с требованием выкупа, хотя сами власти это отрицают.

У правительства, похоже, нет стратегии по предотвращению подобных инцидентов.

Правда, две недели назад законодатели штата Замфара предложили похитителям в обмен на раскаяние амнистию и материальную поддержку.

Это спорная стратегия, но она дала некоторые положительные результаты в дельте Нигера, где после аналогичной амнистии в 2009 году уровень преступности снизился.

Правительство пока заявляет, что не будет вести переговоры с преступниками.

А между тем школы в сельской местности на севере Нигерии сейчас более уязвимы, чем когда-либо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Kęstutis Gečas

Специалист оценил коммуникацию литовских властей в вопросе карантина: плохо, что жителям не дали никакой надежды (36)

Карантин в Литве продолжается, однако до сих пор нет...

Edita Tamošiūnaitė, Remigijus Šimašius Valdemar Urban Michal Mackevič ir Zbignev Jedinskij Robert Duchnevič Anžejus Pukšto Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish

Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать? (18)

В начале этого года в Литве официально стартовала...

Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе

В Вильнюсе почтили память Бориса Немцова - у посольства РФ прошел митинг (61)

В субботу в Вильнюсе прошел митинг памяти Бориса...

Покупатель квартиры у компании Hanner столкнулась с вызовом: лифт включим после доказательства, что в квартире сделан ремонт (6)

Жители, покупающие квартиры в многоквартирных домах,...

Премьер-министр Литвы осторожно оценивает прогнозы президента в вопросе вакцинации (40)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осторожно...