В Нидерландах выявлено более 60 коронавирусных авиапассажиров из ЮАР

В Нидерландах выявлен 61 случай заражения коронавирусом среди авиапассажиров, прибывших двумя рейсами из ЮАР. Прибывшие были протестированы на SARS-CoV-2 в аэропорту Схипхол, из почти шестисот пассажиров 61 оказался позитивным, а 531 - негативным, сообщили органы здравоохранения Нидерландов в субботу, 27 ноября. Новый, более заразный "омикрон"-вариант коронавируса не подтвердился ни в одном из случаев.

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По прибытии пассажиры были вынуждены на протяжении многих часов дожидаться результатов тестов в аэропорту. Ажиотаж в Нидерландах был вызван сообщениями о выявлении в южной части Африки нового варианта коронавируса, который получил название омикрон по букве греческого алфавита. По заключению экспертов, этот вариант гораздо заразнее "дельта"-варианта, который в настоящее время свирепствует во многих странах, поскольку имеет необычно много мутаций и, судя по всему, менее уязвим для антикоронавирусных вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала "омикрон"-вариант коронавируса "вызывающим обеспокоенность". Европейское ведомство по борьбе с эпидемиями ECDC оценило угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой".