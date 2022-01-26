В Нидерландах смягчают антиковидные ограничения

В Нидерландах частично ослабляют жесткие ограничения, введенные в конце 2021 года в связи с пандемией COVID-19. Как сообщил премьер-министр Марк Рютте, со среды, 26 января, в королевстве снова откроются рестораны, бары, театры, музеи и кино. Таким образом, правительство страны отреагировало на "существенную напряженность", которую ограничительные меры вызвали в сфере культуры и ресторанного бизнеса.

Смягчение ограничений Рютте назвал "важным шагом", отметив, однако, что в условиях сохраняющихся высоких показателей заболеваемости COVID-19 власти идут на определенный риск. В последние дни в королевстве ежедневно выявляют по 50-60 тысяч новых заражений.

Акции протеста против антиковидных мер

На фоне распространения чрезвычайно заразного омикрон-варианта коронавируса правительство Нидерландов 19 декабря ввело очередной всеобщий локдаун - были закрыты все магазины за исключением продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи и театры. Магазинам, фитнес-студиям, парикмахерским и секс-шопам снова разрешили открыться 15 января, однако бары, рестораны, кафе и культурные учреждения оставались закрытыми. Это вызвало недовольство жителей страны, в ряде городов прошли протестные акции.

Десятки музеев и концертных залов в Нидерландах 19 января превратились в парикмахерские и спортивные залы. Устроители символической разовой акции решили таким образом привлечь внимание к непонятным, по их мнению, закрытиям учреждений в культурной сфере.