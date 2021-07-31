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В лаборатории, деятельность которой пресекла нидерландская полиция, могли производить до 100 кг синтетических наркотиков в день. На месте был задержан гражданин Польши.
Nyderlandų policija
Nyderlandų policija
© AP / Scanpix

На юге Нидерландов полиция обнаружила самую крупную и самую профессиональную подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика метамфетамина (также известного в среде наркопотребителей под названиями "лед" и "мет") из когда-либо найденных в стране. Как указывается в сообщении полиции, обнародованном в пятницу, 30 июля, выйти на преступников органам защиты правопорядка помогла расшифровка сообщений в зашифрованном чате.

Нарколаборатория размещалась в двух складских помещениях, расположенных вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург. Судя по всему, в ней могли производить до 100 кг метамфетамина в день. Доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро.

На месте был задержан 62-летний гражданин Польши. Полиция не исключает, что в ближайшем времени будут проведены и другие задержания. Ожидается, что демонтаж лаборатории из-за ее размеров завершится в ближайшие дни. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно проработало, пока не известно.

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Deutsche Welle

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