На юге Нидерландов полиция обнаружила самую крупную и самую профессиональную подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика метамфетамина (также известного в среде наркопотребителей под названиями "лед" и "мет") из когда-либо найденных в стране. Как указывается в сообщении полиции, обнародованном в пятницу, 30 июля, выйти на преступников органам защиты правопорядка помогла расшифровка сообщений в зашифрованном чате.

Нарколаборатория размещалась в двух складских помещениях, расположенных вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург. Судя по всему, в ней могли производить до 100 кг метамфетамина в день. Доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро.

На месте был задержан 62-летний гражданин Польши. Полиция не исключает, что в ближайшем времени будут проведены и другие задержания. Ожидается, что демонтаж лаборатории из-за ее размеров завершится в ближайшие дни. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно проработало, пока не известно.