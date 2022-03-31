Rond 18:00 uur heeft er een dodelijk schietincident plaatsgevonden aan de Floresstraat in Zwolle. De omgeving is afgezet voor onderzoek. We vragen getuigen zich bij ons te melden via 0900-8844. ^SL
— Politie Overijssel (@POL_Overijssel) March 30, 2022
По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.
Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Минобороны Украины: Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса
Больше месяца продолжается российское вторжение в...
Специальный эфир Delfi: об экономике войны с Владимиром Миловым и Александром Изгородиным
Возможно ли тотальное энергетическое эмбарго Рoссии,...
Экономисты-аналитики: нас ждет 20-30-летняя новая Холодная война
Разваливается "энергетический" брак России и Европы ,...
Президент Литвы: нереально надеяться на просветление ума агрессора
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался за то,...
"Голоса мира": в Вильнюсе состоится благотворительный концерт Noize MC и Монеточки
10 апреля в клубе Loftas в Вильнюсе состоится...