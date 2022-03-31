Rond 18:00 uur heeft er een dodelijk schietincident plaatsgevonden aan de Floresstraat in Zwolle. De omgeving is afgezet voor onderzoek. We vragen getuigen zich bij ons te melden via 0900-8844. ^SL
— Politie Overijssel (@POL_Overijssel) March 30, 2022
По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.
Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.
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