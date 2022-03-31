aA
В нидерландском городе Зволле, расположенном в 80 км от границы с Германией, в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в одном из филиалов "МакДональдса" в среду, 30 марта, погибли два человека. Злоумышленнику удалось скрыться. На момент публикации материала DW нидерландская полиция осуществляла операцию по его поимке с использованием вертолета, а также вела поиск возможных сообщников.
Nyderlanduose restorane „McDonald's“ nušauti du žmonės
Nyderlanduose restorane „McDonald's“ nušauti du žmonės
© AFP / Scanpix
Статьи по теме:
При стрельбе в Израиле погибли минимум 5 человек


По информации радиостанции RTL Oost, инцидент произошел около 18.00 часов, жертвами стали два предпринимателя, имеющие турецкие корни. Один из очевидцев сообщил журналистам, что злоумышленник сел за столик и выстрелил прицельно в мужчин, сидевших за соседним столиком. На фоне поднявшейся в ресторане быстрого питания паники нападавшему удалось покинуть место преступления.

Сообщений о том, имело ли нападение террористическую подоплеку, к моменту публикации не было.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Война в Украине. Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правду

Больше месяца продолжается российское вторжение в...

В Литву планируют переехать белорусские компании ИТ: какие замечания есть у местного бизнеса

После того как Министерство экономики и инноваций...

Бывший посол Литвы в Украине: Запад должен вмешаться, разговорами Россию не остановишь

Бывший министр иностранных дел Литвы и посол Литвы в...

Президент Литвы: членство в НАТО и ЕС – огромный успех внешней политики

Членство в НАТО и Европейском Союзе является большим...

Nukirsti medžiai Vingio parke Nukirsti medžiai Vingio parke

Натуралист: уничтожение столетних сосен в парке Вингис - это преступление

Парк Вингис - самая большая и наиболее часто посещаемая...