В Непале оползень смыл в реку два автобуса. Спасатели ищут почти 70 человек

Автобусы ехали по шоссе из Мадана в Ашрит во время проливного муссонного дождя. Около 3 часов ночи в районе Сималталы, примерно в 120 км от столицы Катманду, они попали в зону схода оползня.

Сообщается, что, согласно исходным данным рейсов, в одном из автобусов было 24 человека, в другом — 42, однако по пути водители могли взять еще пассажиров.

По некоторым данным, среди пассажиров были семеро граждан Индии.

На данный момент известна судьба трех человек: их спасли из реки местные жители в отдалении от места крушения, они доставлены в больницу.

Река Тришули, в которую упали автобусы, вышла из берегов из-за проливных дождей.