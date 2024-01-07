В немецком городе наводнение вынесло противотанковую мину времен Второй мировой войны

Как пишет издание Bild, мину обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

Как отмечает издание, старые противотанковые мины считаются особенно опасными, поскольку они не могут отличить тяжелую военную технику от гораздо более легких автомобилей.

Полиция оцепила территорию вокруг улицы, где была найдена мина.

Команда саперов из Нюрнберга обезвредила мину, необходимости эвакуировать соседние дома не было.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Серьезные подтопления есть также на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.