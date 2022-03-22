Многочисленные снимки спутников Maxar Technologies, сервиса Planet и других позволяют как широкой публике, так и военным аналитикам за тысячи километров от места события судить о ситуации в Украине и о продвижении российских войск.

Как спутники изменили то, как мы наблюдаем за войной?

У менеджера из Уэльса Кайла Глена необычное хобби — отслеживать передвижения российских войск.

Глен — основатель сетевого аккаунта Conflict News на платформе "Твиттера", и у него уже более 400 тыс. подписчиков.

Он компилирует и выкладывает в соцсети доступные для общего пользования фотографии и видео военных действий в Украине, полученные из различных онлайн-источников.

Еще с начала прошлого года он и другие члены так называемого сообщества разведки по открытым источникам ("open source intelligence community") внимательно наблюдали за военными действиями России вокруг и внутри самой Украины.

Он приобретал и распространял со своего аккаунта спутниковые снимки онлайн-службы SkyWatch, на которых была видна продолжавшаяся несколько месяцев концентрация российской военной техники на российско-украинской границе, а затем и сам момент начала вторжения.

"Мы наблюдали, как из ничего началось значительное скопление техники, а потом, за день до вторжения, вся она пропала, — вспоминает Глен, имея в виду снимки одного из военных лагерей на границе. — Я не делаю на этом никаких денег, это мое хобби, увлечение, называйте как хотите".

При освещении войны в Украине, начавшейся почти месяц назад, стали в небывалых ранее масштабах использоваться материалы, распространяемые в соцсетях. Это касается и спутниковых снимков, на которых запечатлены передвижения войск и ужасающий урон, причиненный городам.

За последние дни спутники, среди прочего, успели заснять сбитые российские вертолеты, разрушенный торговый центр и жилые кварталы Мариуполя, а также горящий в Черном море танкер.

По словам Глена, хотя спутниковые снимки были доступны в сети и во время предыдущих конфликтов, в том числе во время войны в Сирии, тогда объем поступающего материала был каплей в море по сравнению с тем, что поступило из Украины за последние пару с лишним недель.

Но что же изменилось? Если спутники, принадлежащие государству или разведслужбам собирают секретную информацию, то частные фирмы давно уже могли продавать собственные, незасекреченные снимки. И вот теперь весь этот материал можно без труда получить в сети.

Множество коммерческих и иных организаций используют спутниковые снимки для наблюдения за лесными пожарами, состоянием урожаев или отслеживания передвижения судов. Это привело к тому, что выросло число коммерческих спутников, что, по словам партнера аналитической компании Quilty Analytics Криса Куилти, заметно увеличило возможности обмена данными.

"Теперь в небе стало намного больше глаз", — говорит Крис.

Обычные люди могут теперь приобретать спутниковые снимки с высоким разрешением по цене всего в 10 долларов за каждый квадратный километр заснятой поверхности.

Кстати, если говорить о разрешении, то иногда оно позволяет в деталях разглядеть предметы размером 30 на 30 сантиметров на уровне земли, и это уж точно дает возможность разглядеть и разметку на дороге, и машины на ней.

Операторы спутников могут также запрограммировать их так, чтобы они каждые 24 часа отслеживали определеные зоны, выявляя малейшие изменения, как только они происходят.

По мере развития технологий выросло и желание людей использовать спутниковые снимки.

"Основные возможности спутников практически не поменялись, изменилось лишь то, как люди используют полученные данные", — поясняет Крис Куилти.

Это касается и более сложных снимков, сделанных с помощью так называемого радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), которые обычно труднее расшифровывать, чем обычные снимки, сделанные с помощью оптики.

Спутники способны делать SAR-снимки даже сквозь облачность. На таких черно-белых снимках можно рассмотреть технику, к примеру танки, в виде ярких точек.

Такого рода снимки, по словам Глена, помогли ему и его коллегам отследить сам момент вторжения в Украину.

Как говорит заместительница директора аналитического отдела Центра безопасности и новых технологий при Джорджтаунском университете Рита Конаев, спутниковые снимки вот уже 10-15 лет напрямую ассоциируются с современными конфликтами, но на этот раз мы имеем дело совсем с иными масштабами и доступностью таких снимков.

По ее словам, именно спутниковые снимки помогли бросить вызов фейкам и дезинформации вокруг этого конфликта.

"Архитектура и план европейских городов, таких как Киев, легко узнаваемы на Западе", — подчеркивает доктор Конаев, и добавляет, что, возможно, именно это понимание повлияло на то, как на Западе восприняли и отреагировали на это вторжение, в отличие от войн, которые велись на Ближнем Востоке и в других регионах.

В свою очередь Кайл Глен говорит, что подписчики Conflict News и других подобных аккаунтов в соцсетях сами могут проверить подлинность снимков, сверившись с источниками.

"Вы можете предложить широкой аудитории информацию в максимально непредвзятом виде и дать людям возможность самим сделать выводы", — говорит он, признавая при этом, что в конечном итоге решение о том, когда и какой информацией поделиться, принимает все же он сам и другие члены "сообщества разведки по открытым источникам".

К примеру сам он, по собственным словам, стоит в этом конфликте скорее на стороне украинцев, нежели российских военных, потому постарается не публиковать информацию о передвижениях украинских военных, чтобы случайно не поставить их под угрозу.

Некоторые частные компании, к примеру, канадская фирма MDA, делятся своими снимками, сделанными с орбиты практически в режиме реального времени, напрямую с украинскими военными.

Как говорит доктор Конаев, спутниковые снимки, в отличие от других источников иформации, в прямом смысле слова дают уникальную возможность взглянуть на события, разворачивающиеся за тысячи километров от вас, и именно это объясняет повышенный интерес к таким снимкам.

"В некотором смысле взгляд с большого расстояния дает большее представление о масштабах разрушений, — считает Рита Конаев. — Это уже больше, чем жизнь отдельно взятых людей, это — жизнь целых сообществ".

Впрочем, такая доступность детализированных снимков может иметь далеко идущие и не всегда предсказуемые последствия.

Хотя военные в первую очередь полагаются не на соцсети, а на собственные обширные разведданные, никто не может с точностью сказать, как выложенные в "Твиттере" и "Фейсбуке" спутниковые снимки передвижения войск могут повлиять на принятие оперативных решений на местах.

"Последствия могут быть очень даже реальными и порой означать разницу между жизнью и смертью", — считает Рита Конаев.

Кайл Глен тоже задумывался об этом, но, по его словам, ему едва ли удастся когда-либо узнать, привел ли выложенный им в общий доступ снимок к фатальному удару или боевому соприкосновению.

"Я бы не сказал, что это заставит меня сомневаться в том, что я делаю, но я помню о такой вероятности, — говорит он. — И я с этим смирился".