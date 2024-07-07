В НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа

Дипломаты и мировые лидеры из стран НАТО выражают озабоченность по поводу того, что возраст и здоровье президента США Джо Байдена могут помешать ему победить на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет издание Politico, журналисты которого в течение последнего месяца побеседовали с 20 официальными лицами, связанными с Североатлантическим альянсом, и узнали их мнение о перспективах Байдена остаться в Белом доме.