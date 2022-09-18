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Военная помощь Запада и действия украинских военных сыграли решающую роль в успехе недавних контратак Киева. Такое мнение высказал председатель Военного комитета (ВК) НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции ВК вТаллине.
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
© Reuters / Scanpix

"Боеприпасы, оборудование и обучение, которые предоставляют союзники и другие страны, реально меняют ситуацию на поле боя", - подчеркнул Бауэр.

По словам адмирала, в ходе двухдневной конференции обсуждалось, как "может быть сохранена и расширена" помощь Киеву со стороны партнеров по альянсу. "НАТО продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Приближается зима, однако поддержка должна оставаться непоколебимой", - уверен Роб Бауэр.

"Нестандартные решения украинских военных"

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"Своими успехами в зоне конфликта ... Украина фундаментально изменила современное военное дело", - добавил адмирал, указав на тесное сотрудничество военных и гражданских сил. Председатель комитета отметил, что ВС Украины очень творчески подошли к использованию тех систем вооружения, которые им были предоставлены. "Они (украинские военные. - Ред.) использовали их нестандартным образом", - признал он.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила уверенность, что объемы поставляемых Киеву вооружений не следует снижать. "Продолжающееся контрнаступление доказывает, что военная помощь приближает Украину к победе и миру. Мы должны сосредоточиться на увеличении объемов помощи и поставок оружия, чтобы как можно скорее справиться с российской агрессией", - подчеркнула Каллас.

Конференция Военного комитета НАТО


Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, раз в год конференция проводится в одной из стран альянса. Одна из основных задач формата в этом году - имплементация решений, согласованных на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Главы министерств обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконен и Петер Хультквист в этом году впервые приняли участие в конференции в качестве приглашенных гостей.

Рекомендации для Североатлантического совета


Форум представляет основанные на консенсусе военные рекомендации Североатлантическому совету относительно реагирования на глобальные вызовы безопасности. На встрече в Эстонии также рассматривались вопросы, касавшиеся обучения инструкторами НАТО вооруженных сил в Ираке (NATO Mission Iraq, NMI) и работы Международных сил под руководством альянса (KFOR), отвечающих за обеспечение безопасности на территории Косово.

Работу военного комитета обеспечивают постоянные военные представители стран в штаб-квартире НАТО. В его состав входят начальники штабов 30 стран - членов альянса.

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Deutsche Welle
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