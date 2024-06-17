В НАТО обсуждают приведение ЯО в боевую готовность

„Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем“, - сказал Столтенберг.

Он заявил, что краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО должна стать прозрачность, которая „поможет донести прямое сообщение“ оппонентам. „Нашей целью, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, был бы более опасным“, - подчеркнул Столтенберг.

Москва угрожает изменить ядерную доктрину