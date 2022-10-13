В НАТО назвали ответ в случае ядерного удара РФ

Он отметил, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для нее "беспрецедентные последствия" и, "наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".
Представитель Альянса добавил, что Россия своими ядерными угрозами пытается прежде всего предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.
Это, вероятно, первое заявление Альянса, где подтверждается возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.
Напомним, на прошлой неделе президент США предупредил, что риск "ядерного Армагеддона" достиг наивысшей точки со времен кубинского ракетного кризиса.
Ранее стало известно, что НАТО подготовил план на случай ядерного удара.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы
С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...
В Вильнюсе с понедельника включают отопление
Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...
Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками
В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали...
Отозвавшиеся на призывы министерства сделать прививки жители были разочарованы: так можно лишиться мотивации
Месяц назад Минздрав Литвы призвал всех желающих с...
В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже
Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился...