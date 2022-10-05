"У нас были теоретические опасения, что она (глубоководная инфраструктура — МТ) может быть уязвимой, но до этих взрывов в "Северном потоке" мы не видели подобных инцидентов", — приводит Bloomberg слова старшей научной сотрудницы по политике безопасности и обороны в немецком фонде Маршалла Кристины Берзины. По ее словам, теперь потенциальные атаки на инфраструктуру под водой вызывают опасения.

Москва может нацелиться на трубопроводы из Норвегии, по которым поставляется природный газ на континент, или на какие-то из 400 подводных кабелей, которые обеспечивают связь и обмен данными, пишет Bloomberg.

Причины взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" 1 и 2 остаются неизвестными. ЕС назвал их "саботажем" и осудил, а президент РФ Владимир Путин возложил вину за произошедшее на "англосаксов". Официальные расследования инцидента проводят власти Дании, Швеции и Германии.

При этом аналитики обращали внимание, что у России есть как технические средства для совершения подобной диверсии, так и знание, где расположена подводная инфраструктура. Так, например, российские военные корабли часто замечали рядом с маршрутами пролегания кабелей или трубопроводов.

Страны НАТО развернули военные корабли и самолеты для наблюдения за Балтийским и Северным морями после взрывов на "Северных потоках". Норвегия и Италия усилили защиту энергетических объектов и стратегических трубопроводов, но у стран мало средств для предотвращения саботажа.

НАТО еще в 2020 году подчеркивало уязвимость подводной инфраструктуры в Европе. "Важно понимать, что большинство этих кабелей находятся в частной собственности, и общеизвестно, где они находятся", — сказал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 были "типичными признаками гибридной войны", считает аналитик Польского института международных отношений Войцех Лоренц. "Даже если мы не знаем, кто стоит за атаками, Россия может использовать это в своих целях", — сказал Лоренц. По его мнению, так Россия добивается отмены санкций и отвлекает внимание от аннексии украинских территорий.

Реакция НАТО на взрывы будет носить ограниченный характер, поскольку повреждение трубопровода произошло в экономических зонах Швеции и Дании, а не в их территориальных водах. Однако страны — члены Североатлантического альянса могут ввести дополнительные санкции против России или увеличить военную помощь Украине, если будет доказано, что за взрывами на газопроводах стоит Москва.