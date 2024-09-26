В НАТО готовят планы на случай третьей мировой войны

В НАТО разрабатывают планы на случай третьей мировой войны. В числе прочего готовится план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, сообщил глава командования по логистике альянса генерал-лейтенант Александр Золльфранк (Alexander Sollfrank) в интервью изданию Daily Mail, обнародованном в среду, 25 сентября.

По словам Золльфранка, такая война, вероятнее всего, развернется на „обширном поле боя“ и приведет к серьезным потерям для НАТО. Генерал отметил, что из-за широких возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому лучше использовать санитарные поезда. „Задачей станет обеспечение оперативной и качественной помощи большому числу пострадавших в наихудшем случае“, - добавил он.