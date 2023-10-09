В НАТО анонсировали скорую поставку F-16 Украине

 
bbcrussian.com
ФОТО: Wiki nuotr.

Несколько стран НАТО скоро поставят Украине истребители F-16, следует из заявления заместителя генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, который выступал на сессии парламентской ассамблеи НАТО в понедельник.

«Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов — и скоро последуют истребители F-16», — заявил Джоанэ.

О работе над расширением коалиции стран, готовых поставлять Украине истребители F-16, рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Вместе с партнерами мы работаем над расширением и углублением коалиции, чтобы Украина могла получить больше F-16 и чтобы мы могли подготовить больше пилотов, — сказала она. — Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе»

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