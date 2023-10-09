В НАТО анонсировали скорую поставку F-16 Украине

О работе над расширением коалиции стран, готовых поставлять Украине истребители F-16, рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Вместе с партнерами мы работаем над расширением и углублением коалиции, чтобы Украина могла получить больше F-16 и чтобы мы могли подготовить больше пилотов, — сказала она. — Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе»