В Нагорный Карабах доставят гуманитарную помощь

Гуманитарный груз Российского Красного Креста отправится в воскресенье, 10 сентября, из азербайджанского города Агдам в направлении Степанакерта, расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом вечером в субботу, 9 сентября, в соцсети X сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее власти самопровозглашенной НКР опубликовали заявление, в котором заявили о решении разрешить доступ гуманитарной помощи с территории Азербайджана, "исходя из необходимости облегчить тяжелые гуманитарные проблемы", возникшие из-за блокады Баку Лачинского коридора, связывающего непризнанную республику с Арменией. Это будет первое транспортное сообщение между Азербайджаном и непризнанной НКР за десятилетия, отмечает агентство Reuters.

"В то же время достигнута договоренность о возобновлении гуманитарных перевозок российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста по Лачинскому коридору", - говорится в сообщении властей самопровозглашенной НКР. Хикмет Гаджиев подтвердил Reuters одновременное открытие двух дорог в Степанакерт (азерб. Ханкенди) - со стороны Азербайджана и со стороны Армении. В X он добавил, однако, что это отдельная договоренность, не связанная напрямую с поставкой гуманитарной помощи РФ из Агдама. По словам Гаджиева, на КПП "Лачин" должен "соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим".