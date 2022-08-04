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Минобороны Азербайджана заявило о проведении операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в "ползучей оккупации".
Azerbaidžano kariai
Azerbaidžano kariai
© AP / Scanpix

Спустя два года после очередной войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах в зоне конфликта вновь вспыхнули боевые действия. Министерство обороны Азербайджана в среду, 3 августа, объявило о захвате в Карабахе нескольких господствующих высот в ходе специальной военной операции под названием "Возмездие".

По данным азербайджанского военного ведомства, утром 3 августа в результате обстрела в Лачинском районе со стороны "членов незаконных армянских вооруженных формирований" погиб азербайджанский военный. В ответ силы Азербайджана приступили к операции "Возмездие", в рамках которой "была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа", говорится в сообщении.

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Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Баку обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. "Всю ответственность за произошедший на территории Азербайджана инцидент несет военно-политическое руководство Армении, которое до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства", - заявило министерство иностранных дел Азербайджана. Страна потребовала полной демилитаризации территории.

МИД Армении в нарушении трехстороннего соглашения обвинил Азербайджан. В заявлении ведомства говорится, что "несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха".

В Карабахе объявлена частичная мобилизация

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной военной мобилизации, сообщается на его сайте. Минобороны непризнанной республики заявило, что двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения в результате ударов с беспилотников, которые нанесли вооруженные силы Азербайджана.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и что "командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки".

ЕС призвал к деэскалации

Власти Европейского Союза призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. "Необходимо снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров с целью найти на их основе пути урегулирования ситуации", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. Отмечается также, что Евросоюз "по-прежнему готов помочь преодолеть напряженность и продолжить свое участие в достижении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе".

Война за Нагорный Карабах

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. Затем с 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, населенный преимущественно армянами. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Армения и Азербайджан заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения введены российские миротворцы, но напряженность в регионе сохраняется.

Непризнанная республика

Сразу после распада СССР в 1991 году НКР в одностороннем порядке провозгласила независимость от Азербайджана, но ни одна страна не признала ее. В разразившейся после этого войне в 1992-1994 годах с обеих сторон погибло до 25-30 тысяч человек и около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, был начат в 1992 году и продолжается с тех пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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Deutsche Welle

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