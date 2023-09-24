В Нагорном Карабахе прогнозируют массовый исход армян

Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) прогнозирует массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха после успешной военной операции Азербайджана. "120 тысяч армян в регионе не желают жить в составе Азербайджана. 99,9 процента из них предпочитают покинуть свои исторические земли", - заявил "советник властей" НКР Давид Бабаян в интервью агентству Reuters, обнародованном в воскресенье, 24 сентября.

Азербайджан пообещал уважать права армян в Нагорном Карабахе, но армяне боятся преследований, пояснил Бабаян. По его словам, правительство Армении готовится к приему десятков тысяч людей из Нагорного Карабаха, но делает ставку на то, чтобы обеспечить безопасность армянского населения в этом регионе.