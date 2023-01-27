С прекращением поставок из России и с учетом нехватки перерабатывающих мощностей в Европе придется полагаться на альтернативные источники импорта.
Как пишет Politico, дефицита не ожидается, но цена на дизельное топливо может быть даже выше, чем в прошлом году. Проблемы могут возникнуть во втором квартале. Если запасы дизельного топлива значительно упадут, возникнет огромное давление на цены.
Есть риск, что цены в Латвии могут вырасти, потому что почти 10% дизельного топлива, потребляемого в ЕС, импортируется из России.
"Это довольно много, и в отличие от других нефтепродуктов, импорт которых за последний год заметно сократился, импорт дизельного топлива из России пока не уменьшился", - говорит экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. "Решение о санкциях не является неожиданностью, и страны успели подготовиться, так что хотя бы частично эти риски уже отражены в ценах на топливо", - добавляет он.
Агентство Reuters сообщает, что в этом месяце в Латвию была доставлена первая партия дизельного топлива из Китая, что свидетельствует о переориентации торговых путей.
Председатель правления топливной компании Neste Latvija Арманд Бейзикис согласен, что у нефтеперерабатывающих компаний было достаточно времени, чтобы подготовиться к введению санкций против России и перепланировать свои логистические цепочки.
"В ближайшие месяцы на цену топлива будут влиять не только введенные санкции, но и спрос на нефтепродукты в Европе с учетом замедления экономического роста. По мере снижения спроса на топливо его цены могут остаться на текущем уровне", - считает Бейзикис.
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