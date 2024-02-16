В Мюнхене открывается конференция по безопасности

В столице Баварии Мюнхене в пятницу, 16 февраля, открывается 60-ая по счету международная конференция по безопасности — самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней принимают участие 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Основными темами конференции станут войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также в Сомали, Судане и на Гаити. Другими важными темами будет верховенство международного права как основа сосуществования, возможная реформа Совета Безопасности ООН и климатические изменения.

Война в Украине

Самым ярким гостем нынешней Мюнхенской конференции станет Владимир Зеленский. Он впервые посещает Мюнхен с начала войны России против его страны. Агентство dpa отмечает, что присутствие Зеленского на конференции как никогда важно для Украины, поскольку международная коалиция в поддержку его страны дает трещины.