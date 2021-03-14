В Мьянме во время протестов против захватившей власть военной хунты за выходные, 13 и 14 марта, погибли как минимум 18 демонстрантов. Об этом пишет в воскресенье, 14 марта, информагентство Reuters со ссылкой на очевидцев и местные СМИ. Сообщается, что пять человек погибли в Мьянме во время протестов в воскресенье и еще 13 - в субботу.
Между тем свергнутое гражданское правительство страны выступило с обращением к населению Мьянмы в соцсети Facebook. При этом председатель Собрания национальностей (верхней палаты парламента Мьянмы) Ман Вин Кхайн Тан пообещал создать законодательную базу для того, чтобы "люди получили право защищать себя". По его словам, сегодня Мьянма переживает "самый мрачный момент своей истории", однако "рассвет уже близок".
В настоящий момент Ман Вин Кхайн Тан скрывается от военных, как и большинство представителей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). Лидер этой партии, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, возглавлявшая правительство Мьянмы до военного переворота, арестована.
Военный переворот в Мьянме и протесты
Партия НЛД, по официальным данным, стала победителем парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре 2020 года.
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