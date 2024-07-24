В Москве взорвали автомобиль. Ранен офицер ГРУ, сообщили СМИ, но есть и другая версия

Версия о том, что подорвали офицера ГРУ
Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел во дворе многоэтажного жилого дома около 6:30. СМИ сообщали, что мужчина получил тяжелые ранения, его жена также пострадала.
Газета „Коммерсант“, не указывая источник информации, утром писала, что пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы „служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи“.
Первым эту версию опубликовал телеграм-канал Astra. Он утверждал, что взорванный джип Toyota Land Cruiser принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части в Подмосковье Андрею Торгашову. Позже эту фамилию назвало и государственное агентство ТАСС.
Официально МВД фамилий не называло и сообщало только о „детонации неустановленного предмета“, установленного в автомобиле, и двух пострадавших. Следственный комитет России уточнял, что инцидент произошел на улице Синявинской, избегая слова „взрыв“.
„Коммерсант“ также утверждал, что „в связи с личностью пострадавшего“ следователями в числе прочих отрабатывается версия, связанная с „действиями украинских спецслужб и их агентов“.
Источник ТАСС заявлял, что следствием рассматриваются несколько версий подрыва Toyota Land Cruiser. „По одной из них взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства“, — говорил собеседник агентства. Хозяин джипа ТАСС называл участником „специальной военной операции“ (войны в Украине).
Альтернативная версия
Вскоре появилась другая версия. Сначала телеграм-канал „360.ru“ сообщил, что смог связаться с женой Торгашова, которая заявила, что с ее мужем „все в порядке“, а информация СМИ — „фейк“. По ее словам, взорвавшемся автомобиле был другой человек, пишет канал.
Затем финансируемый государством канал RT сообщил, что лично Торгашов опроверг информацию о том, что его машина взорвалась на стоянке в Москве. Как и Astra, RT называет его замначальника радиоцентра спутниковой связи.
Согласно сообщению, Торгашов заявил, что о происшедшем узнал, когда был на работе. По его словам, он не имеет отношения к этому автомобилю: „Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю“.
Издание „Агентство“ (в реестре „иноагентов“) попыталось связаться Торгашовым, но вызов по телефону и в телеграме был отклонен после гудков.
Телеграм-канал Baza утверждает, что во взорванной машине находился человек с таким же именем и фамилией, что и Торгашов, не имеющий отношения к упомянутой воинской части, но тоже военный. „Коммерсант“ тоже уточнил, что пострадавшим оказался Торгашова.
„Владелец машины — полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство мощностью около 500 грамм в тротиловом было заложено под водительское сиденье“, — заявил источник „Интерфакса“. По его словам, „следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об „украинском следе““.
Как бы то ни было, по данным ТАСС, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ)“. „Коммерсант“ предполагал, что дело могут переквалифицировать на теракт.
Днем СКР заявил, что установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. Фамилии пострадавших следователи снова не назвали.