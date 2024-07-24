В Москве взорвали автомобиль. Ранен офицер ГРУ, сообщили СМИ, но есть и другая версия

Официально МВД фамилий не называло и сообщало только о „детонации неустановленного предмета“, установленного в автомобиле, и двух пострадавших. Следственный комитет России уточнял, что инцидент произошел на улице Синявинской, избегая слова „взрыв“.

Первым эту версию опубликовал телеграм-канал Astra. Он утверждал, что взорванный джип Toyota Land Cruiser принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части в Подмосковье Андрею Торгашову. Позже эту фамилию назвало и государственное агентство ТАСС.

Газета „Коммерсант“, не указывая источник информации, утром писала, что пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы „служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи“.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел во дворе многоэтажного жилого дома около 6:30. СМИ сообщали, что мужчина получил тяжелые ранения, его жена также пострадала.

Вскоре появилась другая версия. Сначала телеграм-канал „360.ru“ сообщил, что смог связаться с женой Торгашова, которая заявила, что с ее мужем „все в порядке“, а информация СМИ — „фейк“. По ее словам, взорвавшемся автомобиле был другой человек, пишет канал.

Источник ТАСС заявлял, что следствием рассматриваются несколько версий подрыва Toyota Land Cruiser. „По одной из них взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства“, — говорил собеседник агентства. Хозяин джипа ТАСС называл участником „специальной военной операции“ (войны в Украине).

„Коммерсант“ также утверждал, что „в связи с личностью пострадавшего“ следователями в числе прочих отрабатывается версия, связанная с „действиями украинских спецслужб и их агентов“.

Затем финансируемый государством канал RT сообщил, что лично Торгашов опроверг информацию о том, что его машина взорвалась на стоянке в Москве. Как и Astra, RT называет его замначальника радиоцентра спутниковой связи.

Согласно сообщению, Торгашов заявил, что о происшедшем узнал, когда был на работе. По его словам, он не имеет отношения к этому автомобилю: „Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю“.

Издание „Агентство“ (в реестре „иноагентов“) попыталось связаться Торгашовым, но вызов по телефону и в телеграме был отклонен после гудков.