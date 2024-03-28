В море около Севастополя упал российский военный самолет

Гражданские объекты в результате падения самолета не пострадали. О возможных причинах инцидента Развожаев не сообщил.

Видео падающего горящего самолета распространилось по местным Telegram-каналам. Судя по кадрам, это российский истребитель Су-35 или Су-27.

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что самолет могла по ошибке сбить российская ПВО. По мнению очевидцев, он мог быть подбит из Инкермана, где размещен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", пишет Telegram-канал "Крымский ветер".