В Молдове полиция остановила автобусы, которые везли людей на митинг в Кишинев

В итоге люди вышли из автобусов и пошли в сторону Кишинева пешком. На видео, которые опубликовало издание Point, видно толпу, идущую по проезжей части, а также стычки с полицией.
В самом Кишиневе в центр города стянули дополнительные силы полиции, им удалось помешать протестующим прорваться к зданию парламента. Сообщается о задержании более 50 человек.
Накануне местная полиция выпустила предупреждение, что в ходе протестов могут произойти "действия по дестабилизации ситуации и массовым беспорядкам".
Участники акции протестуют против повышения цен и требуют, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.
Пророссийская партия "Шор" в последнее время ведет интенсивную протестную деятельность против ориентированного на сближение с Западом правительства Молдовы.
В середине февраля президент Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства. По ее версии, план российских властей предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии, чтобы попытаться сместить правительство.
Россия называет эти обвинения попыткой властей Молдовы отвлечь общественность от собственных неудач в экономической и социальных сферах.
10 марта официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Молдове 300 млн долларов в виде энергетической помощи и поделится с властями страны разведданными о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в бывшей советской республике.
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