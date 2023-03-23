"Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Вместе с более чем 27 миллионами людей по всему миру мы говорим на румынском, одном из официальных языков Евросоюза", — написала Санду у себя в Facebook (перевод "Медузы").
Среди лингвистов есть разные точки зрения: некоторые считают молдавский самостоятельным языком, а некоторые считают румынский и молдавский одним. Санду встала на сторону вторых и высказала мнение, что те, кто заявляет, что жители страны говорят на молдавском, а не на румынском, "преследуют лишь одну цель — разделить нас".
Парламент Молдовы принял закон о переименовании молдавского языка в румынский 16 марта. Конституционный суд Молдовы требовал заменить "молдавский язык" в Конституции на "румынский" еще в 2013 году.
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