Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней из-за угрозы российского концерна "Газпрома" прекратить с 21 января поставки топлива в связи с неуплатой за январские поставки. В поддержку соответствующего предложения правительства в четверг, 20 января, проголосовали 58 депутатов.

Власти Молдовы просили "Газпром" предоставить отсрочку по платежам за поставки в январе, но российский газовый монополист отказался. "В этих условиях правительство считает, что существует реальный риск для энергетической безопасности страны и граждан Республики Молдова, поэтому оно вынуждено вмешаться", - заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, выступая на заседании парламента, сообщил, что накануне компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" 7 млн долларов и 20 января перечислит еще 8 млн долларов. "В общей сложности будет выплачено более 38 миллионов долларов в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще 25 миллионов долларов, чтобы погасить долг", - сказал Спыну.

Режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС, вводимый в Молдове, предполагает "рационированное" потребление энергии в стране. В октябре 2021 года в Молдове уже вводился такой режим из-за дефицита газа во время сложных переговоров с "Газпромом" о новом контракте. В итоге сторонам все же удалось согласовать условия поставок газа в Молдову на ближайшие пять лет.

Условием для продолжения поставок была выплата Молдовой долга - в "Газпроме" заявляли, что он составляет более 700 млн долларов. Россия предлагала Молдове скидку в размере 25 процентов, но Кишинев настаивал на 50 процентах, ссылаясь на нехватку средств. На фоне этих требований "Газпром" тогда также угрожал остановить поставки газа в Молдову.