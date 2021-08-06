Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) не исключил применения дальнейших санкций в отношении Беларуси из-за скандала вокруг Кристины Тимановской. "Дисциплинарное производство еще не окончено. Дисциплинарная комиссия выработает соответственные меры и наложит санкции", - цитирует его слова агентство dpa в пятницу, 6 августа.
В качестве временной меры МОК накануне принял решение отозвать аккредитацию у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской. Артуру Шимаку и Юрию Майсевичу было предписано немедленно покинуть Олимпийскую деревню.
Отвечая на вопрос о возможности Олимпийского комитета повлиять на режим Александра Лукашенко, Бах отметил, что "МОК не в состоянии изменить политическую систему в стране". Тем не менее, напомнил он, кое-что было сделано. В декабре 2020 года МОК запретил всем членам исполкома Олимпийского комитета Беларуси, включая Александра Лукашенко, который почти 24 года возглавлял НОК и сменившего его на этом посту сына Виктора Лукашенко, участие в любых мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Из-за дела Тимановской международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Беларуси, позволив белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.
НОК Беларуси заявил о готовности к сотрудничеству
Олимпийский комитет Беларуси заявил о готовности к сотрудничеству с МОК в расследовании вопроса о лишении аккредитации двух белорусских тренеров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НОК.
В НОК подтвердили, что оба отстраненных тренера вскоре вернуться в Минск. "Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать данное решение", - подчеркивается в заявлении.
Принуждение Тимановской к отъезду из Японии
30 июля белорусский спринтер Кристина Тимановская резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, поставившее ее без уведомления выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо коллег по команде, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа спортсменка сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. Оппозиция и правозащитники уверены, что это решение принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко.
В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции. 3 августа МОК объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановской. Сама спортсменка, получившая гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву, куда она прибыла 5 августа.
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