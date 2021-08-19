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19 августа в Минск прилетел новый чартерный рейс из столицы иракского Курдистана — Эрбиля. Полет осуществляет авиакомпания Jordan Aviation, базирующаяся в Аммане (Иордания). Информация о рейсе JAV1402 появилась на электронном табло Национального аэропорта «Минск».
В Минск начал летать новый чартер из иракского Эрбиля
© Vida Press

Минский аэропорт сообщает, что борт летит из аэропорта Квин Алия (Амман), но, судя по данным сервиса Flightradar24, это лишь промежуточная остановка — первоначальный пункт отправления — Эрбиль. В информации беларусского аэропорта не указано и название авиакомпании, которая осуществляет перевозку. Ее называют «Частные владельцы».

Ранее аналогичные рейсы выполняла турецкая Tailwind Airlines, но 18 августа стало известно, что авиакомпания отказалась от полетов в Беларусь.

Jordan Aviation — авиакомпания, базирующаяся в Аммане, Иордания. Она выполняет чартерные рейсы по всему миру, предоставляет услуги аренды с обслуживанием крупным авиакомпаниям, которым нужны дополнительные мощности, а также является важным поставщиком авиаперевозок для миротворческих сил ООН.

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