В Минск начал летать новый чартер из иракского Эрбиля

Минский аэропорт сообщает, что борт летит из аэропорта Квин Алия (Амман), но, судя по данным сервиса Flightradar24, это лишь промежуточная остановка — первоначальный пункт отправления — Эрбиль. В информации беларусского аэропорта не указано и название авиакомпании, которая осуществляет перевозку. Ее называют «Частные владельцы».

Ранее аналогичные рейсы выполняла турецкая Tailwind Airlines, но 18 августа стало известно, что авиакомпания отказалась от полетов в Беларусь.

Jordan Aviation — авиакомпания, базирующаяся в Аммане, Иордания. Она выполняет чартерные рейсы по всему миру, предоставляет услуги аренды с обслуживанием крупным авиакомпаниям, которым нужны дополнительные мощности, а также является важным поставщиком авиаперевозок для миротворческих сил ООН.