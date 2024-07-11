В МИДе Украины объяснили, почему выдворили депутата Бундестага

Там сказали, что Пельмана уведомили о запрете на въезд ранее.

„В связи с системным оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины и отрицанием права нашего государства на вооруженную защиту, по материалам СБУ и по согласованию МИД Украины, упомянутое лицо ранее получило запрет на въезд в наше государство“, - объяснили причины в министерстве.

В МИДе подчеркнули, что „Украина, как и любое суверенное государство, вправе решать, кого пускать или не пускать на свою территорию. Тем более когда речь идет о тех, кто отрицает право нашего государства на самозащиту от российской военной агрессии и поддерживает агрессора в попытке его уничтожит“.