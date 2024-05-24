В МИД Эстонии вызван дипломат РФ - из-за инцидента с буями на реке Нарва

В эстонском дипломатическом ведомстве считают это "провокационным пограничным инцидентом", который "хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседями". Эстония намерена потребовать возвращения буев.

Газета Postimees цитирует начальника Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, по словам которого буи были установлены для обозначения границы, чтобы люди на реке могли понять, где проходит граница. Беличев считает, что российские пограничники, снимая буи, нарушили границу Эстонии, и пояснил, почему эстонские пограничники не пытались им помешать: №Нельзя исключать, что волны и течение могут сдвинуть буи, поэтому наше вмешательство в какой-то момент могло создать опасность, что мы окажемся на стороне России. Мы не можем рисковать тем, что кто-то из нас вдруг окажется в российской тюрьме".