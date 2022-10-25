В Мелитополе у здания местной телекомпании взорвался автомобиль

Представитель оккупационной администрации региона Владимир Рогов назвал случившееся терактом. По его словам, возле здания телекомпании сработало самодельное взрывное устройство.
По предварительным данным, которые приводит издание "Известия", в результате пострадали пять человек. Среди них сотрудники "Замедиа", сообщили в Общественной палате РФ.
Взрыв подтвердила украинская сторона. "Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которая размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, из которого ведется ретрансляция российских СМИ, взорвался автомобиль", — написал в Telegram глава города Иван Федоров.
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