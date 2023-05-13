В Мелитополе мощный взрыв, в Луганске при обстреле пострадал депутат Госдумы РФ

В части города отключено электричество, прервана подача воды. Свет, вода и мобильная связь пропали не только в восточных и северных районах города, но даже в близлежащих селах.
Также телеграм-каналы сообщали о взрывах в Луганске и поднимающихся вверх после них столбах черного дыма. В этот момент там находился Андрей Турчак, секретарь генсовета "Единой России", он не пострадал. Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на бывшего посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника пишет, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", производящего полимерные изделия.
"Коммерсант" сообщает, что при обстреле Луганска пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкийл. По его словам, он получил легкое ранение. Врио ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при атаке пострадали также шестеро детей, двое подростков были госпитализированы.
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