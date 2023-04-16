По словам властей, вооруженные мужчины прицельно направились к одной из групп посетителей и открыли огонь. Затем они сорвали установленные в бассейне камеры наблюдения и скрылись.

Местные СМИ распространили видеозапись, сделанную одним из посетителей аквапарка. На ней запечатлены лежащие на полу и шезлонгах жертвы, в воздухе висит густой дым, очевидно, от стрельбы. На кадрах видны и спасающиеся бегством люди. Трагедия в Кортасаре произошла в последние выходные школьных пасхальных каникул.

Мексика уже многие десятилетия страдает от насилия, вызванного наркопреступностью. С 2006 года, когда правительство Мексике стало использовать вооруженные силы в борьбе с наркокартелями, в стране погибло уже около 350 тысяч человек.

Штат Гуанахуато, где находится Кортасар, превратился в один из самых криминогенных регионов Мексики. Здесь соперничают враждующие наркокартели Santa Rosa de Lima и Jalisco Nueva Generacion.